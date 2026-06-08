Topuktan dize kadar etkili: 2 malzemeli kemik güçlendirici smoothie

Kemik sağlığını destekleyen doğal besinler, ağrı yaşayanların gündeminde.

Topuk, bacaklar hatta dize kadar gelen ağrılar için kemik güçlendirici bir tarif dikkatleri çekti.

Susam ve papaya karışımından olan bu doğal tarif, kısa sürede ağrı kesici ve kemik güçlendirici etki sağlıyor.

Susam, yüksek miktarda kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu mineraller, kemik yoğunluğunun korunmasında önemli rol oynuyor.

Papaya ise C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor.

SUSAM-PAPAYA KARIŞIMI SMOOTHİE

Susam tohumlarını 2 yemek kaşığı su ile en az 2 ila 4 saat, tercihen bir gece boyunca bekletin.

Beklemiş susamları süzmeden blendera alın.

Üzerine doğranmış papayayı ve 1 bardak içme suyunu ekleyin. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirin.

Hazırladığınız içeceği taze olarak tüketin.

Sabah aç karnına veya ara öğün olarak tercih edilebilir.

*Kronik hastalıklarınız varsa, önce doktorunuza danışın.