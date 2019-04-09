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Falezlerde manzara keyfi ölümüne sebep oluyordu

Antalya’da manzara izlemek için falezlere çıkan bir kişi, yaklaşık 20 metreden kayalık zemine düştü.

İHA | 09.04.2019 - 15:52..
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Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu Plajı falezlerde yaşanan olayda, düşerken otların etkisiyle hızı yavaşlayan adam yaralı olarak kurtuldu.

Manzara keyfi kayalıklarda son bulan şahıs, dev dalgaların dövdüğü kayalık alandan güçlükle kurtarıldı.

DENGESİNİ KAYBEDİP KAYALARA DÜŞTÜ

Olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Konserve Koyu Plajı falezlerde meydana geldi. Plaja inen merdivenlerin ön bölümündeki seyir noktasında, ayakkabısını çıkaran 31 yaşındaki Emin Yalçın A., rüzgarlı havanın da etkisiyle bir anda dengesini kaybetti.

Falezlerde manzara keyfi ölümüne sebep oluyordu

DALGALAR YARALI ŞAHSIN KURTARILMASINI ENGELLEDİ

Dengesini toplayamayan Emin Yalçın A., zemindeki kayalı alana kayarak düştü. Çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Şahsın bulunduğu alana merdivenlerden ve kayalık alandan güçlükle ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Boyunluk takılıp sedyeye alınan Emin Yalçın A., düşmemesi için sıkı şekilde bağlandı. Zaman zaman dev dalgaların dövdüğü falezlerde zor anlar yaşayan ekipler, elden ele aldıkları sedyeye güvenli bölgeye güçlükle ulaştırdı.

''ÖLÜYORUM, YARDIM EDİN!''

Emin Yalçın A., daha sonra merdivenlerden ambulansın olduğu bölgeye taşındı. “Ölüyorum yardım edin, Allah için yardım edin” diye bağıran Emin Yalçın A., ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Emin Yalçın A.’nın ayakkabıları da polis tarafından alındı.

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