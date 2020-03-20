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Falih Rıfkı Atay'ın ardından

Kitap Ayracı olarak, Falih Rıfkı Atay’ı ölüm yıl dönümünde saygı ile anıyoruz.

Özel İçerik | 20.03.2020 - 14:08..
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Falih Rıfkı Atay'ın ardından

falih rıfkı atay

Bugün Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerinden Falih Rıfkı Atay’ın ölüm yıl dönümü. Özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan eserlerle edebiyatta da sağlam bir yer edinen Atay’ı saygı ile anıyoruz.

Falih Rıfkı Atay'ın ardından

FALİH RIFKI ATAY HAKKINDA

- Atay, lise öğrenimini tamamladığı Mercan İdadisi’nde, Edebiyat Öğretmeni Celal Sahir Bey ile bir üst sınıfta okuyan Orhan Seyfi sayesinde edebiyat zevki gelişti.

- İlk yazılarını 1911’de Servet-i Fünun dergisinin genç yazarlara ayrılan eklerinde yayımladı.

- 1913’te memuriyeti başladı. Bir süre sonra resmi bir görev için Bükreş’e gittiğinde, Tanin Gazetesi’ne röportajlar göndermeye devam etti.

Falih Rıfkı Atay'ın ardından

- İlk yazıları Türkçülük ve Türkçecilik akımlarının etkisini taşıyordu.

- Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendi.

- İzmir’in kurtuluşundan sonra Atatürk ile tanışıp dostluğunu kazanma fırsatı yakaladı. Bunun üzerine özellikle Atatürk’ü tanıtan anılarıyla ünlendi.

Falih Rıfkı Atay'ın ardından

- 1923 – 1950 yılları arasında milletvekilliği yaptı.

- Atatürk’e yakınlığı ile çok önemli olaylara tanıklık etmiş ve kişisel tarihi ile Cumhuriyet tarihini özdeşleştirmişti.

- Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz’un Basın Bayramı olarak kutlanmasının fikir babasıydı.

Falih Rıfkı Atay'ın ardından

- Atay, gezi yazılarını ve anılarını derlediği kitaplarıyla döneminin bu türde ilk özgün eserlerini verdi.

- Siyasi konuları işleyen fıkra ve başyazıları ile tanınmasının yanında; gezi, anı, makale türlerinde de birçok kitap yayımladı.

- Başlıca eserleri, Zeytindağı (Anı 1932,1964), Kemalist Tiran, Faşist Roma, Kaybolmuş Makedonya (Gezi – 1930), Pazar Konuşmaları (Fıkra – 1966) idi.

Falih Rıfkı Atay'ın ardından

- Akıcı anlatımı ve Türkçesinin duruluğu ile basının en usta kalemleri arasında anıldı.

- Eserlerinde amacı, Türkçeyi sade, sanat yapmadan; ama etkin kullanmaktı.

Falih Rıfkı Atay'ın ardından

(Atatürk ve Atay'ın son sofrası)

- 1950’de Dünya Gazetesi’ni kurdu. Ölene dek gazetenin başyazarlığını sürdürdü.

- Atay, 20 Mart 1971’de, kalp krizi sebebiyle İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Damla Karakuş

[email protected]

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