Falih Rıfkı Atay'ın ardından

Bugün Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerinden Falih Rıfkı Atay’ın ölüm yıl dönümü. Özellikle Atatürk’ü yakından tanıtan eserlerle edebiyatta da sağlam bir yer edinen Atay’ı saygı ile anıyoruz.

FALİH RIFKI ATAY HAKKINDA

- Atay, lise öğrenimini tamamladığı Mercan İdadisi’nde, Edebiyat Öğretmeni Celal Sahir Bey ile bir üst sınıfta okuyan Orhan Seyfi sayesinde edebiyat zevki gelişti.

- İlk yazılarını 1911’de Servet-i Fünun dergisinin genç yazarlara ayrılan eklerinde yayımladı.

- 1913’te memuriyeti başladı. Bir süre sonra resmi bir görev için Bükreş’e gittiğinde, Tanin Gazetesi’ne röportajlar göndermeye devam etti.

- İlk yazıları Türkçülük ve Türkçecilik akımlarının etkisini taşıyordu.

- Cumhuriyet döneminin en etkin gazetecilerindendi.

- İzmir’in kurtuluşundan sonra Atatürk ile tanışıp dostluğunu kazanma fırsatı yakaladı. Bunun üzerine özellikle Atatürk’ü tanıtan anılarıyla ünlendi.





- 1923 – 1950 yılları arasında milletvekilliği yaptı.

- Atatürk’e yakınlığı ile çok önemli olaylara tanıklık etmiş ve kişisel tarihi ile Cumhuriyet tarihini özdeşleştirmişti.

- Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz’un Basın Bayramı olarak kutlanmasının fikir babasıydı.

- Atay, gezi yazılarını ve anılarını derlediği kitaplarıyla döneminin bu türde ilk özgün eserlerini verdi.

- Siyasi konuları işleyen fıkra ve başyazıları ile tanınmasının yanında; gezi, anı, makale türlerinde de birçok kitap yayımladı.

- Başlıca eserleri, Zeytindağı (Anı 1932,1964), Kemalist Tiran, Faşist Roma, Kaybolmuş Makedonya (Gezi – 1930), Pazar Konuşmaları (Fıkra – 1966) idi.





- Akıcı anlatımı ve Türkçesinin duruluğu ile basının en usta kalemleri arasında anıldı.

- Eserlerinde amacı, Türkçeyi sade, sanat yapmadan; ama etkin kullanmaktı.

(Atatürk ve Atay'ın son sofrası)

- 1950’de Dünya Gazetesi’ni kurdu. Ölene dek gazetenin başyazarlığını sürdürdü.

- Atay, 20 Mart 1971’de, kalp krizi sebebiyle İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Damla Karakuş

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