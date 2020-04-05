Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler, koronavirüs salgınına karşılık bir araya gelerek, videoda buluştu.

"BİRİNE DESTEK OLMAK İÇİN ONU GÖRMEMİZE GEREK YOKMUŞ"

Koronavirüs pandemisine ilişkin her cümleyi farklı ülkeden bir genç dile getirirken, videoda "Birine yardım etmek için illa onu tanımak zorunda olmadığımızı anladım. Birine destek olmak için illa onu görmemize gerek yokmuş, bunu öğrendim. Dünyanın diğer ucundaki birini sadece insan olduğu için sevebilirmişiz" ifadeleri yer aldı.

Farkı ülkelerde yaşayan gençlerden koronavirüs mesajı ViDEO