taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Farkı ülkelerde yaşayan gençlerden koronavirüs mesajı

Virüsle mücadele kapsamında evde kal mesajı vermek için bir araya gelen bir grup genç, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Farkı ülkelerde yaşayan gençlerden koronavirüs mesajı

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler, koronavirüs salgınına karşılık bir araya gelerek, videoda buluştu.

"BİRİNE DESTEK OLMAK İÇİN ONU GÖRMEMİZE GEREK YOKMUŞ"

Koronavirüs pandemisine ilişkin her cümleyi farklı ülkeden bir genç dile getirirken, videoda "Birine yardım etmek için illa onu tanımak zorunda olmadığımızı anladım. Birine destek olmak için illa onu görmemize gerek yokmuş, bunu öğrendim. Dünyanın diğer ucundaki birini sadece insan olduğu için sevebilirmişiz" ifadeleri yer aldı.

Farkı ülkelerde yaşayan gençlerden koronavirüs mesajı ViDEO

Farkı ülkelerde yaşayan gençlerden koronavirüs mesajı

Farkı ülkelerde yaşayan gençlerden koronavirüs mesajı

Farkı ülkelerde yaşayan gençlerden koronavirüs mesajı

Farkı ülkelerde yaşayan gençlerden koronavirüs mesajı

İlginizi Çekebilir
Fransız sunucudan koronadan ölen Çinliler için gaf
Fransız sunucu, Çin'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenler için yapılan anma törenine ilişkin, "Pokemonları gömüyorlar" dedi.
Ardern: Korona önlemlerine uymayanlar aptal
Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern, sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert tepki gösterdi.
Trump: Maske takmak istemiyorum
ABD Başkanı Donald Trump, "Tıbbi ya da cerrahi maskelerin takılmasına gerek yok. Bu karar tavsiye niteliğindedir." dedi.
ABD'de uçaklar boş sefer yapıyor
ABD'de sefere hazırlanan bir uçakta görevli kabin memuru, tek yolcu için beklerken görüntülendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
54
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
253
İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti
İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti
213
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
116
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
138
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı
158
İspanya’da korona vakası görülmeyen tek kasaba: Zahara
İspanya’da korona vakası görülmeyen tek kasaba: Zahara
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir