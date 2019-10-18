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İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

Fars Haber Ajansı yaptığı haberde Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığını iddia etti.

DHA | 18.10.2019 - 07:05..
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İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

Türkiye'nin, YPG/PKK'ya karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na karşı kara propagandalar devam ediyor.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda kimyasal silah kullandığı iftirasını, İran merkezli Fars Haber Ajansı’nın haberleştirerek yayımladığı ortaya çıktı.

HİÇBİR SOMUT DELİL YOK

Fars Haber Ajansı, Resulayn’da yerleşim bölgesine kimyasal silah atıldığını, çok sayıda kişinin yanık nedeniyle Haseke kentindeki hastaneye kaldırıldığını yazdı. Haberde kullanılan bombanın fosfor bombası olduğu da iddia edildi. Hiçbir somut delile ve gerçek kaynağa dayandırılmadan ‘yerel kaynaklar’ ibaresiyle yapılan haberde, uluslararası kamuoyunda ve sosyal medyada Türkiye aleyhine yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı.

HULUSİ AKAR'DAN İDDİAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kimyasal silah iddialarına, “Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" demişti.

Sosyal medyada Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iddia edilen fotoğraflar paylaşılmış, ancak fotoğrafların Rusya'ya ait bir saldırıdan olduğu ortaya çıkmıştı.

Yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasaklanmış bulunuyor.

İran haber ajansından Türkiye karşıtı yalan haber

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