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Fas, İskoçya'yı tek golle geçti

Fas, FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Fas, İskoçya'yı tek golle geçti
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FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında İskoçya ile Fas karşı karşıya geldi.

ABD'nin Foxborough şehrindeki mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Fas'ın golünü 2. dakikada Ismael Saibari kaydetti.

FAS PUANINI 4 YAPTI

Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yapan Fas, gruptaki son maçını Haiti ile oynayacak.

3 puanda kalan İskoçya ise Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi