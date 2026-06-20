Fas, İskoçya'yı tek golle geçti
Fas, FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.
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FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında İskoçya ile Fas karşı karşıya geldi.
ABD'nin Foxborough şehrindeki mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Fas'ın golünü 2. dakikada Ismael Saibari kaydetti.
FAS PUANINI 4 YAPTI
Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yapan Fas, gruptaki son maçını Haiti ile oynayacak.
3 puanda kalan İskoçya ise Brezilya ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi