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Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

Yarın YSK'dan aksi bir karar çıkabileceğini belirten Portakal, "Sandığı boykot meşruiyet için önemli." dedi.

Haber Merkezi | 05.05.2019 - 12:59..
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İstanbul olağanüstü itirazlarında artık karar bekleniyor.

Ya seçimler iptal edilerek yeniden sandık başına gidilecek, ya da Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yoluna devam edecek.

OLASI SENARYOLAR KONUŞULUYOR

Kararın yarın açıklanması bekleniyor. Ancak şimdiden olası senaryolara karşı çok sayıda yorum yapılıyor.

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, konuyla ilgili sosyal medya hesabından görüş belirtti.

Fatih Portakal, "İstanbul seçimini AK Parti kazansaydı bugün YSK'yı konuşuyor olmayacaktık. İktidar millet iradesinin tecellisi diyecekti. Kurul'un hala seçimi iptal etmeyeceğini duşünenlerdenim. Aksi olursa bence sandığa gitmeye gerek yok. Sandığı boykot meşruiyet için önemli." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

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