Türkiye'nin Libya'ya asker yollama kararına bir tepki de Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan geldi.

Türkiye'yi emperyalist olmakla suçlayan Portakal, Libya'ya giriş amacımızın sadece petrol ve doğalgaz olduğunu söyleyerek eleştirdi.

"TÜRKİYE EMPERYALİST OLDU"

Portakal Türkiye'yi bu açıklamalarla suçladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"

Fatih Portakal: Türkiye emperyalist bir ülke oldu İZLE



