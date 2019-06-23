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Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu

Seçim akşamları reyting rekorları kıran Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, hazırız pozu vererek programa başladı.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 17:30..
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Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu

İstanbul yaklaşık 10 milyon seçmenle sandık başına gitti. Sandıklar kapandı, sayım başladı. Artık sonuçlar bekleniyor.

FOX TV sunucuları Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, her seçim günü olduğu gibi yine bir araya geldi ve programa başladı.

Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, FOX TV'de seçim sonuçlarını verirken yüz ifadeleriyle gündeme geliyor.

Programda Fatih Portakal, "Bizim yüzümüze takılmayın. Yüzümüz her zaman gülüyor." dedi.

FOX TV, seçim akşamları reyting rekorları kırıyor.

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu VİDEO

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'dan hazırız pozu

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