Fatih Tekke'nin eşi arayınca verdiği tepki izleyenleri gülümsetti
Belgesel çekimi sırasında eşinden telefon alan Fatih Tekke, "Bir dakika, hanım arıyor. O önemli" diyerek konuşmasına ara verdi. İşte o gülümseten anlar...
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, belgesel çekimi sırasında gelen telefonla yüzleri gülümsetti.
Tekke'nin eşinden gelen aramaya verdiği yanıt dikkat çekti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, belgesel çekimi sırasında yaşanan bir anla gündem oldu.
"BİR DAKİKA HANIM ARIYOR"
Çekimler devam ederken telefonunun çalması üzerine konuşmasına ara veren deneyimli teknik adam, "Bir dakika, hanım arıyor. O önemli" ifadelerini kullandı.
Tekke'nin doğal ve samimi tavrı kısa sürede ilgi çekti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi