Fatih Tekke'nin kameramanla güldüren diyaloğu

Trabzonspor'un sezon sonuna özel hazırladığı ve YouTube Katıl kanalında vizyona giren “Gök ve Kök Meselesi” belgeselinin çekim arkası görüntüleri sosyal medyada ses getirdi.

Çekim esnasında telefonu çalan Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke’nin, kameramanın "Telefona bakabilirsiniz" sözlerine verdiği samimi ve esprili tepki izleyenleri kırdı geçirdi.

"TELEFONA BAKABİLİRSİNİZ HOCAM"

Çekimlerin tam ortasında Fatih Tekke’nin telefonu, ezan vakti bildirimi veren uygulamanın alarmı nedeniyle çalmaya başladı.

Durumu fark eden kameramanın kibarlık yaparak “Telefona bakabilirsiniz hocam” demesi üzerine Tekke, kendine has samimiyetiyle gülümseten bir cevap verdi.

"ADAMIN EZANLA İŞİ YOK Kİ"

Tekke, "Telefona nasıl bakayım oğlum? Ezan vakti. Adamın ezan ile işi yok ki. Biz ne anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar...