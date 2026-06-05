Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız için övgü dolu sözler

Ünlü teknik adam Fatih Terim, İtalyan basınından Tuttomercato'ya konuştu.

Terim, milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünlü çalıştırıcı, 2 yıldızı da ayrı ayrı ele aldı.

ARDA VE KENAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Terim, Kenan Yıldız'ın Juventus için önemine vurgu yaparken İtalyan kulübünün geleceğini milli yıldızımıza göre kurduğuna işaret etti.

Sözlerine devam eden Terim, Arda Güler'in ise kalitesini Real Madrid'de yıllardır oynayarak gösterdiğini söyledi.

Terim son olarak ise iki oyuncumuzun ileride Ballon d'Or'u kazanabilecek yeteneğe sahip olduğunu aktardı.

"İKİSİ DE BALLON D'OR'U KAZANABİLİR"

Fatih Terim'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

“"Türkiye'nin Dünya Kupası'nın en umut vaat eden takımlarından biri olarak görülmesinin sebebi onlar. Kenan, Juventus'ta 10 numarayı giyiyor ve Juventus'un geleceğini üzerine kuracağı oyuncu. Arda ise üç sezondur Real Madrid'de. Onun adına mutluyum. Real Madrid'de oynamak zaten gurur verici bir şey ama kendini kanıtlayabilmek daha büyük bir başarı. Arda, bunu başarıyor! İkisi de olağanüstü yetenekler, gelecekte Ballon d'Or'u kazanabilir ve ülkeleri için büyük işler başarabilirler."”