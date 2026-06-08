Fatih'te bir turistin çantasını çalan yabancı uyruklu hırsız havalimanında yakalandı

Iraklı bir turist, içinde para ve özel belgeleri bulunan çantasını havalimanına yolcu taşıyan bir otobüste unuttu.

Turist, içinde 11 bin dolar ve 150 bin Irak dinarı bulunan çantanın bulunamaması üzerine polise başvurdu.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, otobüsün araç içi kamerası kayıtlarında yaptığı inceleme sonucunda çantanın bir başkası tarafından çalındığını gördü.

Ekipler, çantayı çalan kişinin kimliğini de tespit etti.

KAÇACAKKEN HAVALİMANINDA YAKALANDI

Çantayı çalan ve kendisi de yabancı uyruklu olan şüpheli, uçakla yurt dışına kaçacağı sırada İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.