Fatih'te dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi yakalandı

Korona tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan komşu iki apartmanın sakinleri, balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylüyor ve çay içerek vakit geçiriyor.

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Bakan Koca, sokağa çıkmayan gençlere teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş ve altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyan gençlere ve çocuklara teşekkür etti.