Fatih'te dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi yakalandı

İstanbul Fatih'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 FT 8840 plakalı otomobil E-5 Kadıköy istikametine doğru kaçmaya başladı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin belirmesine göre araç içerisinde bulunan 3 kişinin alkollü olduğunun belirlenmesi sonucu E-5 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
Fatih Balat’ta başlayan kovalamaca E-5 Karayolu Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde son bulurken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri araç içerisinde detaylı inceleme yapıldı.