taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Fatih'te dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi yakalandı

Polis ekipleri ile alkollü 3 kişi arasında uzun süre kovalamaca yaşanırken, yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Fatih'te dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi yakalandı

İstanbul Fatih'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 FT 8840 plakalı otomobil E-5 Kadıköy istikametine doğru kaçmaya başladı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin belirmesine göre araç içerisinde bulunan 3 kişinin alkollü olduğunun belirlenmesi sonucu E-5 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Fatih Balat’ta başlayan kovalamaca E-5 Karayolu Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde son bulurken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri araç içerisinde detaylı inceleme yapıldı.

Fatih'te dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi yakalandı

Fatih'te dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi yakalandı

Fatih'te dur ihtarına uymayan alkollü 3 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da, balkondan balkona isim-şehir oynadılar
Korona tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan komşu iki apartmanın sakinleri, balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylüyor ve çay içerek vakit geçiriyor.
Bebek Sahili'nde gezi teknesi battı
Su alarak yan yatan teknenin içinde bulunan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı
Ceyhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler yaralanmadan kurtuldu.
Beykoz'da denize uçan araçtaki kadını dalgıç kurtardı
İstanbul Beykoz'da, sürücüsü A. Ç.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil denize uçarken, o sırada sahilde bulunan bir dalgıcın yardımıyla otomobilden çıkartıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
46
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
226
İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti
İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti
142
İspanya’da korona vakası görülmeyen tek kasaba: Zahara
İspanya’da korona vakası görülmeyen tek kasaba: Zahara
13
İstanbul'da 100 binden fazla aileye yardım ve maaş
İstanbul'da 100 binden fazla aileye yardım ve maaş
90
Brezilya'da karantinacı-karantina karşıtı protestoları
Brezilya'da karantinacı-karantina karşıtı protestoları
15
Kayınpederini öldürüp sosyal medyadan paylaştı
Kayınpederini öldürüp sosyal medyadan paylaştı
43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir