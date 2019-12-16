Fatih'te kimliği belirsiz kişi bir kadını taciz etti

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta dün sabah saatlerinde, Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı.

KADININ ÇIĞLIĞINA MAHALLE SAKİNLERİ ÇIKTI

Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli kişi, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.K.'nın kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Taciz anı güvenlik kamerasında VİDEO