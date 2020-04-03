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Fatih'te kumar oynayan 25 kişi yakalandı

Polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 25 kişi idari para cezasına çarptırıldı.

İHA |
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Fatih'te kumar oynayan 25 kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, polis ekiplerince vatandaşlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İŞ YERİNDE KUMAR OYNATILDI

İstanbul Fatih'te polis ekipleri bir iş yerinin kumarhaneye çevrilerek oyun oynatıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Fatih'te kumar oynayan 25 kişi yakalandı ViDEO

Düzenlenen operasyonda kumar oynatan işletme sahibi Şerafettin B.,’ye “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan, çöp kutusunda ele geçirilen ruhsatsız silahın sahibi Orhan A.’ya “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak gözaltına alındı.

25 KİŞİYE PARA CEZASI

Polis ekiplerince yakalanan 25 kişiye il genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri ihlal ettikleri için “Kanununa Muhalefet” suçundan ayrı ayrı bin lira idari para cezası uygulandı.

Fatih'te kumar oynayan 25 kişi yakalandı

Fatih'te kumar oynayan 25 kişi yakalandı

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