Fatih'te sokak ortasında 18 yaşındaki bir genç öldürüldü

İstanbul Fatih'te Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta saat 01.00 sıralarında cinayet meydana geldi.

İddialara göre, Hasan Baba Sokak'ta bir otomobilde bekleyen adının M.Y.Ö.(18) olduğu öğrenilen gence, 3 kişi tarafından ateş açıldı. M.Y.Ö. açılan ateş sonucu göğsünden ve bacaklarından 6 kurşunla yaralandı. 3 saldırganın silahından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan evinde oturmakta olan bir kadını da kolundan yaraladı. Yaralılar kanlar içinde kalırken saldırganlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. M.Y.Ö, yaralı halde kaçmaya çalışsa da aldığı kurşun yaralarının etkisiyle sokakta yığıldı kaldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan yaralıya ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken M.Y.Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında evine isabet eden kurşunla yaralanan kadın ise oğlu tarafından otomobil ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Y.Ö. hastanedeki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVE VE OTOMOBİLE KURŞUN İSABET ETTİ

Olayda sıkılan kurşunlardan bir tanesi eve isabet ederken, park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir otomobilin cam ve sol kapısına da birer kurşun isabet etti. Polis olay yerini güvenlik şeridine alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede bir süre inceleme yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovana ve olayda kullanıldığı iddia edilen bir tabancaya el konuldu.

Olayı gören mahalle sakini, "Silah seslerini duydum. Olay yerine geldiğimde 1 kişi, yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi. Yardım ettik. Hastaneye yetiştirdik. Diğer ablamız da karşı tarafta oturuyordu. Kolundan yaralandı" dedi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.























