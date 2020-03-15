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Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nda yangın çıktı

Ölen yada yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

DHA | 15.03.2020 - 11:20..
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Tarihi Nişanca Hamamı'nda talaşların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Yangını gören çevredekiler ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, hamamın deposunda hasar oluştu.

Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nda yangın çıktı

"İÇERİDE TALAŞLAR VARDI"

Yangını gören Kemal Kaymaz "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Biz geldiğimizde hamamın arka tarafında yangın çıktığını gördük. İçeride taşlar vardı. Talaşlardan çıktığı söyleniyor. Yangını gören otopark görevlisi itfaiyeye haber verdi. Burası tarihi bir hamam, suyun ısıtılması için talaş kullanılıyordu ama şimdi doğalgaz kullanılıyor. Orada kalan talaşlardan çıktı." dedi

Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nda yangın çıktı

Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nda yangın çıktı

Fatih'te Tarihi Nişanca Hamamı'nda yangın çıktı

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