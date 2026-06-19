ABD, Çin'de koronavirüs araştırmalarını fonladı

ABD’de görevinden ayrıldığını duyuran eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü eski Direktörü Dr. Anthony Fauci hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.

Gabbard, Fauci’nin büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı olduğunu ve küresel ölçekte milyarlarca dolarlık aşı çalışmalarına dolaylı katkı sağladığını ileri sürdü.

“VUHAN’DAKİ KORONAVİRÜS ARAŞTIRMALARINA FİNANSMAN” İDDİASI

Gabbard, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Fauci’nin salgın öncesinde Çin’in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü’nde yürütülen koronavirüs çalışmalarına milyonlarca dolarlık finansman sağladığını iddia etti.

Söz konusu araştırmaların “fonksiyon kazanımı” olarak bilinen deneyleri içerdiğini belirten Gabbard, bu çalışmaların virüslerin davranışlarını değiştirmeye yönelik olduğunu öne sürdü.

“GİZLİLİK VE İSTİHBARAT İŞ BİRLİĞİ” SUÇLAMASI

Gabbard ayrıca, Fauci’nin virüsün kökenine ilişkin bilgilerin kamuoyundan gizlenmesi için istihbarat içindeki bazı yetkililerle iş birliği yaptığını iddia etti.

Paylaşılan belgeler doğrultusunda Fauci’nin, Kovid-19’un kaynağına ilişkin değerlendirmeleri etkilemeye çalıştığı ve bu süreçte siyasi etki oluşturduğu ileri sürüldü.

İSTİHBARAT ANALİSTLERİNE YÖNELİK TEHDİT İDDİASI

Gabbard, virüsün kökenine ilişkin farklı görüş bildiren bazı istihbarat analistlerinin baskı ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını da öne sürdü. Bu durumun, değerlendirme süreçlerinin siyasallaştırıldığı iddiasını güçlendirdiğini savundu.

FAUCI’NİN KONGREDEKİ SAVUNMASI

Anthony Fauci, daha önce ABD Kongresi’nde yaptığı açıklamalarda kendisine yöneltilen “örtbas” iddialarını reddetmişti. Fauci, virüsün kökenine ilişkin süreci gizleme ya da yönlendirme iddialarını “mantıksız” olarak nitelendirmişti.

KOVİD-19 KÖKEN TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Söz konusu iddialar, Kovid-19’un ortaya çıkış süreci ve laboratuvar kaynaklı olup olmadığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD’de siyasi çevrelerde uzun süredir devam eden görüş ayrılıklarının bu açıklamalarla daha da derinleştiği değerlendiriliyor.