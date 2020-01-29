taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9418
Euro
6.5474
Altın
1566.82
Borsa
119801.63
Gram Altın
299.286
Bitcoin
54799.15

Kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı

Kırklareli'nde trafik kazası sonrası felç geçiren ve bir kolunu kaybeden Kadir İşbırakmaz, ağabeyinin iş yerinde tek kolu ile araçların lastiklerini tamir ediyor.

AA | 29.01.2020 - 08:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, bir kolu olmamasına rağmen 25 yıldır araçların lasitklerini onararak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Kadir İşbırakmaz'ın hayata tutunma azmi takdir topluyor.

KAZA SONRASI KISMİ FELÇ GEÇİRDİ

İşbırakmaz'ın, yaya olarak ağabeyinin yanına gitmeye çalışırken kamyonun çarpması üzerine, beyin kanaması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Kaza sonrası bir süre yürüyemeyen İşbırakmaz, uzun uğraşlar sonucu yeniden adım atmayı başardı.

Kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı


SOL KOLU KESİLDİ

Fonksiyonlarını kaybeden sol kolu ameliyatla kesilen ve uzun yıllar bakımını annesi Saniye'nin yaptığı Kadir İşbırakmaz, annesinin vefatının ardından ağabeyinin otomobil tamir atölyesinde çalışmaya başladı.

TEK KOLUYLA ARAÇLARIN LASTİĞİNİ ONARIYOR

Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken İşbırakmaz, tek koluyla tüm zorluğuna rağmen araçların lastiklerini onarmaya başladı. Kriko ile araçları askıya alan ve bijon anahtarı ile araçların lastiklerini söküp tamir eden İşbırakmaz'ın hayat mücadelesi hiçbir zaman sol bulmadı.

Kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı

BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞAMIYOR

İşbırakmaz, sol kolunu kaybetmesinin yanı sıra ayağını da güçlükle kullandığını belirtti. Engeli nedeniyle başka işte çalışmasının mümkün olmadığını söyleyen İşbırakmaz, atölyede hem ağabeyine yardımcı olduğunu hem de zamanını değerlendirdiğini belirtti.

"İŞİMİ EĞLENEREK YAPIYORUM"

İşini yıllardır severek yaptığı anlatan İşbırakmaz, "Ağabeyim çalışıyorum diye bana kızıyor. Ama benim çalışmam gerekiyor. Eğer ben çalışmazsam vücudum iflas eder. Zaten çok da ağır iş yapamıyorum. Tek elimle yapabildiğim işleri yapıyorum. Dükkanı bekliyorum. Araçların tekerleklerini söküp tamir ettikten sonra yerine takıyorum. İşimi eğlenerek yapmaya çalışıyorum, çünkü tek elle bu kadar oluyor. Beni görenler şaşırıyor ama asla hor görmüyorlar." dedi.

İlginizi Çekebilir
Marmaris açıklarında bir deprem daha
Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı
Elazığ'da merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın, 6.8'lik depremde hasar gördüğü gerekçesiyle yıkımına başlanan bina sakini, apartmana 2 hafta önce taşındığını söyledi.
İnterpol tarafından aranan İranlı şarkıcı gözaltında
Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'da gözaltına alındı.
68 depremzedenin tedavisi sürüyor
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Elazığ'daki deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1539'unun taburcu edildiğini, 11'inin yoğun bakımda, 68 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

151
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

152
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

18
Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

122
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

30
İsrail basını: Trump İmparator, Netanyahu valisi

İsrail basını: Trump İmparator, Netanyahu valisi

14
Bebek’teki lüks mekanda tecavüz girişimi

Bebek’teki lüks mekanda tecavüz girişimi

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir