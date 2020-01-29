Kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, bir kolu olmamasına rağmen 25 yıldır araçların lasitklerini onararak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Kadir İşbırakmaz'ın hayata tutunma azmi takdir topluyor.

KAZA SONRASI KISMİ FELÇ GEÇİRDİ

İşbırakmaz'ın, yaya olarak ağabeyinin yanına gitmeye çalışırken kamyonun çarpması üzerine, beyin kanaması sonucu kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Kaza sonrası bir süre yürüyemeyen İşbırakmaz, uzun uğraşlar sonucu yeniden adım atmayı başardı.





SOL KOLU KESİLDİ

Fonksiyonlarını kaybeden sol kolu ameliyatla kesilen ve uzun yıllar bakımını annesi Saniye'nin yaptığı Kadir İşbırakmaz, annesinin vefatının ardından ağabeyinin otomobil tamir atölyesinde çalışmaya başladı.

TEK KOLUYLA ARAÇLARIN LASTİĞİNİ ONARIYOR

Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken İşbırakmaz, tek koluyla tüm zorluğuna rağmen araçların lastiklerini onarmaya başladı. Kriko ile araçları askıya alan ve bijon anahtarı ile araçların lastiklerini söküp tamir eden İşbırakmaz'ın hayat mücadelesi hiçbir zaman sol bulmadı.

BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞAMIYOR

İşbırakmaz, sol kolunu kaybetmesinin yanı sıra ayağını da güçlükle kullandığını belirtti. Engeli nedeniyle başka işte çalışmasının mümkün olmadığını söyleyen İşbırakmaz, atölyede hem ağabeyine yardımcı olduğunu hem de zamanını değerlendirdiğini belirtti.

"İŞİMİ EĞLENEREK YAPIYORUM"

İşini yıllardır severek yaptığı anlatan İşbırakmaz, "Ağabeyim çalışıyorum diye bana kızıyor. Ama benim çalışmam gerekiyor. Eğer ben çalışmazsam vücudum iflas eder. Zaten çok da ağır iş yapamıyorum. Tek elimle yapabildiğim işleri yapıyorum. Dükkanı bekliyorum. Araçların tekerleklerini söküp tamir ettikten sonra yerine takıyorum. İşimi eğlenerek yapmaya çalışıyorum, çünkü tek elle bu kadar oluyor. Beni görenler şaşırıyor ama asla hor görmüyorlar." dedi.