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Fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yapan sürücü ödül aldı

Trabzon'da halk otobüsünde fenalaşan bir kadına ilk müdahaleyi yapan sürücü ödüllendirildi.

AA | 06.12.2019 - 14:30..
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Trabzon'da halk otobüsünde fenalaşan bir yolcuya müdahale eden Şoför Mehmet Bülbül, kurtardığı hayat nedeniyle ödüle kayık görüldü.

Şoför, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından ödüllendirildi.

KADIN YOLCU FENALAŞTI

Şoför Mehmet Bülbül idaresindeki Beşikdüzü halk otobüsündeki kadın yolcu fenalaştı.

Trabzon'da fenalaşan yolcuya otobüs şoförü müdahale etti VİDEO

 

Fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yapan sürücü ödül aldı

İLK MÜDAHALEYİ SÜRÜCÜ YAPTI

Bülbül, otobüsü durdurarak fenalaşan kadına ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Daha sonra Bülbül, 112 Acil Servis ekibine bilgi verdi. Olay yerine gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası şoför Bülbül'ü makamında kabul eden Belediye Başkanı Zorluoğlu, gösterdiği örnek davranış nedeniyle kendisini tebrik etti.

"BU TÜR YAKLAŞIMLARI GÖRÜNCE TEKRAR İNSAN OLDUĞUMUZU HATIRLIYORUZ"

Zorluoğlu, haberi ilk duyduğunda duygulandığını ifade ederek, "Yaşanan bazı olaylar sonrası insanlığımızdan utanıyoruz ama bu tür yaklaşımları gördüğümüzde de tekrar insan olduğumuzu hatırlıyoruz." dedi.

Fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yapan sürücü ödül aldı

"BUNLAR GÜZEL YAKLAŞIMLAR"

"Bunlar çok özel ve güzel yaklaşımlar." diyen Zorluoğlu, "En başta Mehmet kardeşimi gösterdiği hassasiyet nedeniyle tebrik ediyorum. Yaptığınız davranışla topluma ferahlık verdiniz. Hem insanlık ölmemiş dedirten bir yaklaşım sergilediniz hem de belediyemizin bir çalışanı olarak markamıza değer kattınız. İlk günden beri bir aile ortamı yaratmak ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeyi amaçlıyoruz." dedi.

ÖDÜL VERİLDİ

Zorluoğlu, görüşmenin sonunda Bülbül'e ödülünü takdim etti.

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