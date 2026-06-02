Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçmek istiyor

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE SERİDE ÖNE GEÇTİ

Sarı-lacivertliler, ilk maçta konuk ettiği rakibini 60-59 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Seride üç galibiyete ulaşan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)