Fenerbahçe - Gornik Zabrze maç programı açıklandı: İşte ilk maç ve rövanş tarihleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bugün gerçekleşti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımı ile eşleşti.

Sarı-lacivertli ekibimiz, gruplara kalma hedefi doğrultusunda ilk maçında kendi sahasında sahaya çıkacak.

Büyük bir merakla beklenen bu önemli mücadelenin ne zaman oynanacağı da netleşti.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 21-22 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Bu heyecan dolu eşleşmenin kazananını belirleyecek olan rövanş maçları ise 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe, ilk maçtaki ev sahibi avantajını kullanarak Polonya'daki rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Gornik Zabrze nerenin takımı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Gornik Zabrze, Polonya futbolunun en köklü kulüplerinden biri. Polonya'nın güneyinde, Silezya bölgesindeki Zabrze şehrini temsil eden ekip, ülkenin en üst düzey futbol ligi olan Ekstraklasa'da yer alıyor. Kulübün toplamda 14 tane lig şampiyonluğu var.

Sarı-lacivertlilerin rakibi olan kulübü Türk futbolseverlere tanıdık kılan en önemli detay ise kadrosunda yer alan tecrübeli yıldız Lukas Podolski.

Daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarıyla mücadele eden Podolski, şimdi Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor.