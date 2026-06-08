Fenerbahçe, Soner Erdoğmuş ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin voleybol şubesinde veda gerçekleşti.

Fenerbahçe, voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol şubemizin direktörü Soner Erdoğmuş ile yollarımız ayrılmıştır. Soner Erdoğmuş'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.