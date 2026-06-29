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Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA İHA
Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

AKŞAM SAATLERİNDE DEVAM EDECEK

Ardından sahada ısınma, çabukluk, 2 grup halinde pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı hücum organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)