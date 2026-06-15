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Fenerbahçe, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni rahat geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 93-57 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Fenerbahçe, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni rahat geçti
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında, Fenerbahçe ile TSK Rehabilitasyon Merkezi karşı karşıya geldi.

Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 52-34'lük üstünlüğüyle geçildi.

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, TSK Rehabilitasyon Merkezi karşısında salondan 93-57 galip ayrıldı.

İKİ GALİBİYETE ULAŞAN FİNALE ÇIKACAK

İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç da yarın, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)