Fenerbahçe, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni rahat geçti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 93-57 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında, Fenerbahçe ile TSK Rehabilitasyon Merkezi karşı karşıya geldi.
Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 52-34'lük üstünlüğüyle geçildi.
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, TSK Rehabilitasyon Merkezi karşısında salondan 93-57 galip ayrıldı.
İKİ GALİBİYETE ULAŞAN FİNALE ÇIKACAK
İki galibiyete ulaşan tarafın adını finale yazdıracağı seride ikinci maç da yarın, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)