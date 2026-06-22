Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi

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Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak geçiren ancak siyah-beyazlı ekibin satın alma opsiyonunu devreye sokmamasıyla Fenerbahçe’ye dönen Cengiz Ünder’in geleceği belli oluyor.

Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki milli futbolcu için teknik direktör İsmail Kartal’dan sürpriz bir hamle geldi.

KARTAL, CENGİZ'İ DENEYECEK

Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda uygulanacak olan 10+4 yabancı kuralını da göz önünde bulundurarak yerli oyuncu kalitesini artırmak amacıyla Cengiz Ünder’e bir şans daha tanımak istiyor.

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna dahil edilecek olan tecrübeli kanat oyuncusu, teknik heyet tarafından yakın mercek altına alınacak.

KAMPTAKİ PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

İsmail Kartal'ın, milli futbolcunun kamptaki fiziksel durumu ve performansına göre takımda kalıp kalmayacağına dair son kararını vereceği öğrenildi.

Öte yandan geçen sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev yapan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı ekibe 5 gol ve 4 asistlik performansla toplamda 9 gollük bir katkı sağlamıştı.