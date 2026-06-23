Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor
Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon öncesinde futbolcuların sağlık kontrolleri sürdürüldü.
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Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda, 2026-2027 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcuların sağlık kontrolleri, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sürdürüldü.
TETKİKLERLE TAMAMLANDI
EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)