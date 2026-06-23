Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Mert Hakan Yandaş sürprizi!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti.
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Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında, futbolcular sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrollerinde dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sezon öncesi diğer futbolcularla birlikte sağlık kontrolünden geçti.
Mert Hakan Yandaş için yaşanan bu gelişmenin ardından, "Fenerbahçe yeni sözleşme mi imzalayacak?" sorusu gündeme geldi.
NELER OLMUŞTU?
31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, geçen yıl başlatılan bahis soruşturmasında tutuklanmış ardından tahliye olmuştu.
PFDK, daha sonra deneyimli futbolcuya 12 ay men cezası vermişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi