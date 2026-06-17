Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'nin sahibi Lukas Podolski

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarındaki macerasına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin rakibi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminde belli oldu.

Fenerbahçe, bu turda Polonya Ligi ekibi Gornik Zabrze takımı ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda ilk maçlar 21 veya 22 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 veya 29 Temmuz'da oynanacak.

PODOLSKI'NİN TAKIMI

Galatasaray formasını 2015-2017 yılları arasında terleten Lukas Podolski, 2021'de Antalyaspor'dan 'çocukluk aşkım' dediği Gornik Zabrze'ye transfer oldu.

Gornik'te 5 yıl boyunca futbol oynayan ve 40 yaşında futbola veda eden Podolski, jübilesinden 1 gün önce kulübün sahibi de oldu.

KULÜBÜN HİSSEDARI OLDU

Geçen sezon sonunda futbola veda eden Lukas Podolski, 8 Aralık 2025'te kulübün hissedarı olduğunu duyurmuştu.

RESMİ OLARAK KULÜBÜN SAHİBİ

Önce kulübün yüzde 8.3'lük hissesini alan Podolski, daha sonra en büyük hissedar olan Zabrze Belediyesi'nin kararı ve devretmesiyle 940 bin euro ödeyerek yüzde 86'lık payla kulübün en büyük hissedarı durumuna geldi ve resmi olarak kulübün sahibi konumuna yükseldi.

"ZABRZE BENİM KULÜBÜM"

Podolski yaptığı değerlendirmede, kulübe olan bağlılığını vurgulayarak, "Gornik Zabrze benim kulübüm, memleketim ve futbol ailem. Bu projeye ve arkasındaki insanlara inanıyorum. Kulübün sportif, organizasyonel ve ekonomik anlamda sağlam bir şekilde büyümesini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.