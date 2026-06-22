Fernando Muslera iki hatayla geceye damga vurdu

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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında, Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona ererken turnuvanın ilk kez katılımcılarından Yeşil Burun Adaları, bir sürprize daha imza attı.

İspanya'dan puan alan Afrika temsilcisi, bu kez de Uruguay karşısında sahadan puanla ayrıldı.

ÖNCE 30 METREDEN YEDİ

Karşılaşmanın 21. dakikasında Kevin Pina'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş ağlarla buluştu.

Gol sonrası gözler, Uruguay kalecisi Fernando Muslera'ya çevrildi. Tecrübeli file bekçisinin topa müdahale edememesi ve hatalı pozisyon alması eleştirilerin odağına yerleşti.

Sosyal medyada birçok futbolsever, Muslera'nın kariyerinde alışık olunmayan bir hata yaptığını savundu.

KALESİNDEN AÇILDI, BİR HATA DAHA YAPTI

Uruguay adına kabus bununla da sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında kalesinden fazla açılan Muslera, rakibine büyük bir fırsat verdi.

Helio Varela, tecrübeli kalecinin hatasını affetmedi ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.

Böylece Uruguay'ın kalesinde gördüğü iki golde de Muslera'nın hatalarının etkili olması dikkat çekti.