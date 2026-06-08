Ferrari, Mercedes ve Red Bull'a yeni rakip geliyor: BYD harekete geçti

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Şirketin Formula 1'e olan ilgisi padokta ciddi bulunsa da motor sporları geçmişinin olmaması bazı soru işaretleri yaratıyor.

BYD TEKNOLOJİSİNİ FORMULA 1'E TAŞIMAK İSTİYOR

Stella Li, Formula 1'in enerji ve kültüründen etkilendiklerini belirterek kendi teknolojileriyle takımlara ve FIA'ya destek olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Görüşmelerin temel amaçlarından birinin de BYD markasını bu küresel platformda daha da büyütmek olduğu ifade edildi.

FIA'nın gelecekte daha sade V8 motor konseptine geçme ihtimali, elektrikli araç odaklı BYD'nin vizyonuyla ilk bakışta çelişiyor gibi görünüyor.

Ancak Li, içten yanmalı motorlarda bile en iyi malzeme teknolojisine ihtiyaç duyulduğunu ve BYD'nin bu alanda çok güçlü olduğunu vurguladı.

Stella Li'nin daha önce Cannes'da eski Red Bull takım patronu Christian Horner ile de bir araya geldiği ve kendisiyle yakın dost olduğu belirtildi.

BYD'nin tamamen elektrikli Formula E serisi yerine Formula 1 ve FIA yönetimiyle karşılıklı ilgiye dayalı görüşmeleri sürdüreceği bildirildi.