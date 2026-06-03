Ferrari'den açıklama: İçten yanmalı motorlardan vazgeçmeyeceğiz

Geçtiğimiz hafta tanıtılan tamamen elektrikli model Luce, otomotiv dünyasında markanın geleceğine yönelik büyük tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Eski bir yöneticinin aracın efsaneyi yok etme riski taşıdığı yönündeki eleştirilerine karşılık veren Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, geleneksel motor tutkunlarının yüreğine su serpti.

ÜÇ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ BİR ARADA SUNULACAK

Avustralya dergisi Drive'a konuşan Üst Yönetici Benedetto Vigna, ürün gamı genelinde içten yanmalı, hibrit ve elektrikli olmak üzere üç farklı güç ünitesini sunmaya devam edeceklerini doğruladı.

Vigna, nihai seçimi tamamen müşterilerin zevkine ve isteğine bırakacaklarını kesin bir dille ifade etti.

Potansiyel alıcıların bir kısmından yalnızca elektrikli bir model sunulması halinde Ferrari müşterisi olacakları yönünde geri bildirim aldıklarını belirten CEO, pazarın taleplerine zamanında karşılık verdiklerini savundu.

Teknolojik altyapıdan ziyade insanların aşık olacağı araçlar üretmenin önemine dikkat çeken Vigna, geleneksel Ferrari ruhunun korunacağını belirtti.

ELEKTRİKLİ MODEL LUCE PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Gelecek stratejisinin bir parçası olan yeni elektrikli model Luce, bünyesinde barındırdığı dört elektromotorla toplamda 1.050 beygir gibi muazzam bir güç sunuyor.

Sıra dışı performans değerlerine sahip olan elektrikli İtalyan, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,5 saniyede tamamlayabiliyor.

Maksimum 310 km/s hıza ulaşabilen araç, 200 km/s sürate ise yalnızca 6,8 saniyede çıkarak markanın performans genlerini geleceğe taşıyor.

Ferrari, bu hamleleriyle hem elektrikli otomobil trendine yönelmeyi hem de içten yanmalı motor geleneğini uzun yıllar yaşatmayı hedefliyor.