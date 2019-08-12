Fethiye'de kayalıklara düşen genç kız kurtarıldı

Muğla'nın Fwethiye ilçesine tatil için gelen Kübra Batıhan ile arkadaşı, karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne Faralya Mahallesi seyir tepesinden sabah saatlerinde yürüyüşe çıktı.

7 METREDEN DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Patikadan yürüyüşe başlayan ikili, başka patika yola girince Batıhan dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, arazinin sarp ve kayalıktan olması nedeniyle bölgeye Ölüdeniz jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, AFAD, Fethiye ve Marmaris AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tatilcinin düştüğü yerin helikopter ve makara sistemi kurmaya uygun olmadığı için ekipler tarafından iple kurtarma istasyonu kurularak çıkartılan Batıhan, sedyeye alınarak yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından ambulansa getirildi. Buradan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Batıhan tedavi altına alındı.

Batıhan’ın belinde kırık olabileceği belirtilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.