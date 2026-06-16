Fethiye’de Milli Takım’a deniz altında destek

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Ömer Özyer Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 5 öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri ve profesyonel dalgıçlar eşliğinde özel bir etkinlik düzenledi.

Dalyan Koyu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yaklaşık 5 metre derinliğe dalarak hazırladıkları destek pankartını su altında açtı.

DENİZİN DİBİNDEN MORAL MESAJI

Öğrenciler tarafından açılan pankartta, “Milli takıma başarılar dileriz, Dünya Kupası maçlarında yanınızdayız” ifadeleri yer aldı.

Su altında gerçekleştirilen etkinlik, hem çevredeki vatandaşların hem de sosyal medyada görüntüleri izleyenlerin ilgisini çekti. Etkinlik, milli takım sevgisinin farklı ve yaratıcı yöntemlerle nasıl ifade edilebileceğini de gözler önüne serdi.

“MİLLİ TAKIMIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Etkinliğin organizasyonunda yer alan Beden Eğitimi Öğretmeni Ufuk Ünlüsoy, öğrencilerle birlikte milli takıma moral vermek istediklerini söyledi.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolculuğunda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Ünlüsoy, öğrencilerinin büyük bir heyecanla etkinliğe katıldığını ifade ederek, “Öğrencilerimizle birlikte her zaman Milli Takımımızın yanındayız. Onlara olan inancımız tam. Bu etkinlikle hem destek mesajı vermek hem de gençlerin milli bilinç ve takım ruhunu göstermesini amaçladık.” dedi.

SPOR VE MİLLİ RUH BİR ARAYA GELDİ

Fethiye’de gerçekleştirilen su altı etkinliği, sporun birleştirici gücünü ve gençlerin milli takıma olan bağlılığını ortaya koydu.

Öğrencilerin deniz altında açtığı pankart, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefi doğrultusunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı’na gönderilen anlamlı destek mesajlarından biri olarak kayıtlara geçti.