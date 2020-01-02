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Fethiye'de yılbaşı denetimleri: 159 sürücüye ceza yazıldı

Yılbaşı gecesinde Fetiye'de yapılan denetimler sonucunda 159 sürücüye, 53 bin lira ceza kesildi.

İHA | 02.01.2020 - 16:12..
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Yılbaşı gecesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fethiye'nin birçok noktasında "yılbaşı tedbirleri" kapsamında uygulamalar yaparken, Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği'de Fethiye-Antalya karayolu üzerinde uygulama yaptı.

Fethiye'de yılbaşı denetimleri: 159 sürücüye ceza yazıldı

Akşam saat 20.00'de başlayan denetim, sabah 06.00'da sona erdi. 6 ekip ve 23 personel ile gece boyu 395 araç ve sürücüsü denetlendi.

Fethiye'de yılbaşı denetimleri: 159 sürücüye ceza yazıldı

159 ADET CEZA YAZILDI

Denetimler sonucu 159 adet ceza yazıldı. Denetimlerde; alkollü araç kullanmaktan 32 kişinin ehliyetine el konulurken, 30 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca 28 araç trafikten men edildi.

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