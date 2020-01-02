Fethiye'de yılbaşı denetimleri: 159 sürücüye ceza yazıldı

Alanya ilçesinde, evde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanıp, gözaltına alınan Şehriban D. (46) ile oğlu Tolga D. (26), mahkemece tutuklandı.

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Fransa'nı tarihinde bir rekor: En uzun grev

Macron başkanlık koltuğuna oturduğu günden bugüne Fransızlar eylem ve grev için sokakları karıştırdı. Son grevler ise ülke tarihinin en uzun grevleri olarak tarihe geçti.