FETÖ ile ilişkili ABD'li eski siyasetçiye 10 yıl hapis

Stockman, posta dolandırıcılığı, Federal Seçim Komisyonuna yanlış beyanda bulunmak, kara para aklamak, seçim bağışlarını kişisel giderleri için kullanmak, yanlış vergi beyannamesi vermek ve yalan beyanlarla hayır kurumlarından para toplamak gibi birçok suçtan hüküm giydi.
FETÖ'NÜN BİRÇOK ORGANİZASYONUNA KATILDI
Teksas'ta FETÖ'nün birçok organizasyonuna katılan Stockman'ın terör örgütüyle bağlantılı Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski Başkanı Kemal Öksüz aracılığıyla FETÖ'nün 2013 yılında finanse ettiği Azerbaycan gezisinde yer aldığı belirtiliyor.