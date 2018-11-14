FETÖ ile ilişkili ABD'li eski siyasetçiye 10 yıl hapis

1 Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı Bitlis'te 2007 yılında bir şahıs ile birlikte kaçırdığı kız çocuğuna tecavüz eden kişi, cezasının onaylanmasından 5 yıl sonra Kocaeli'de yakalandı.

2 Almanya'da aşırı sağcılar 9 ayda 12 bin 613 suç işledi Almanya'da aşırı sağcıların bu yılın 9 ayında 12 bin 613 suç işlediği bildirildi.

3 Bursa’da 360 adet kaçak gözlük ele geçirildi Bursa KOM ekipleri bir araçta 360 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi.

4 AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin tarifeleri hayata geçirmesi halinde, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre biz de uzun bir listeyi hızlıca hazırlayacaklarını belirtti.

5 Galatasaray ULEB Kupası'nda 3 maç sonra kazandı Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'yi mağlup etti.

6 Suçlu kovalayan polisler kaza yaptı istanbul Sancaktepe’de bir suçluyu kovalayan polis, kovalamaca sırasında başka bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada 1 polis yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.