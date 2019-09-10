FETÖ operasyonunda 53 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar, tüm hızıyla sürüyor.
53 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Konya merkezli 28 ilde, yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
EŞ ZAMANLI OPERASYON SÜRÜYOR
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.