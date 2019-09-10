FETÖ operasyonunda 53 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı

Dün paylaşılan görüntülere tepki gelince mezunlar 'O simitler bayat ve sonra toplanıp martılara veriliyor' dedi.

Beyoğlu'nda su dağıtımı yapan ve iş yerinin önünde bulunan trafik magandaları arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada esnafın burnu kırıldı ve telefonunu çaldırdı.

Xiaomi'nin, süper hızlı şarj teknolojileri tanıtıldı. Bu özellikleri kullanan ilk telefon ise Mi 9 Pro 5G modeli olacak.

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki dikili taşlarla benzerlik gösteren ve ilk belirlemeye göre neolitik döneme ait T şeklinde 250 dikili taşın bulunduğu Karahantepe'de, kazı çalışmalarına başlandı.

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Adana'da ambulans kaza yapınca tekrar hastanelik oldu

Kalp hastası yatalak bir hasta, Adana'da tedavi olup taburcu edildikten sonra memleketi Hatay'a götürülürken, ambulansın başka bir otomobil ile çarpışması sonucu tekrar hastaneye kaldırıldı.