taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7364
Euro
6.4848
Altın
1379.03
Borsa
95005.11
Gram Altın
254.84

FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker'in cezası belli oldu

Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren FETÖ'cü eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı.

AA | 20.06.2019 - 11:48..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker'in cezası belli oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı.

Hainler işledikleri suçlarla ilgili gereken cezaları aldı. O hanilerden birisi de eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker.

TANKLARIN ÇIKARILMASI EMRİNİ VERDİ

Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldı.

Darbeci Ahmet Bican Kırker, harekat merkezinden emir alır almaz Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'na gittiğini, emirde Kurmay Başkanı Sıddık Çoban'ı idari izinli sayıp görevden uzaklaştırması, gözaltına alıp güvenli bir yere götürmesi ve yerine Albay Faruk Yaman'ı görevlendirmesinin istendiğini söylemişti.

FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker'in cezası belli oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

202
Genelkurmay çatı davasında karar

Genelkurmay çatı davasında karar

165
Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

302
Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

152
Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

156
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

83
Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

666
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir