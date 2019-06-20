FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker'in cezası belli oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı.

Hainler işledikleri suçlarla ilgili gereken cezaları aldı. O hanilerden birisi de eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker.

TANKLARIN ÇIKARILMASI EMRİNİ VERDİ

Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırıldı.

Darbeci Ahmet Bican Kırker, harekat merkezinden emir alır almaz Zırhlı Birlikler Tümen Komutanlığı'na gittiğini, emirde Kurmay Başkanı Sıddık Çoban'ı idari izinli sayıp görevden uzaklaştırması, gözaltına alıp güvenli bir yere götürmesi ve yerine Albay Faruk Yaman'ı görevlendirmesinin istendiğini söylemişti.