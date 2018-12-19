taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3406
Euro
6.0906
Altın
1249.93
Borsa
91517.58
Gram Altın
214.215

FETÖ’cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Sakarya'da FETÖ'nün üst düzey yönticilerinden olduğu belirtilen isimler tutuklandı.

İHA | 19.12.2018 - 10:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sakarya ve Gaziantep Cumhuriyet Savcılıklarınca aranan Zekeriya A., eşi Fatma A. ve Meryem A. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 2016 yılından bu yana aranıyorlardı.

FETÖ’cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Fatma A.’nın eğitim görevlisi olduğu, eşi Zekeria A.’nın özel sektörde çalıştığı, Meryem A.’nın ise ev hanımı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, Sakarya’da FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürüldü.

BİR KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Fatsa’da mahkemeye çıkarılan şahıslardan, karı-koca olan Zekeriya A. ile Fatma A. tutuklanarak Sakarya’ya gönderilirken, ev hanımı Meryem A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ’cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

FETÖ’cüler yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

136
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

17
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

54
Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

18
Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

116
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

18
Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

Özdemir’in işkence ettiği papağan ameliyat olacak

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir