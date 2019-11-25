FETÖ'den gözaltına alınan 7 astsubay itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Kasım'da örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı tespit edilen 2'si teğmen 90'ı astsubay 92 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 63'ü gözaltına alınmış, firari durumdaki diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7 astsubay, itirafçı oldu.

ADLİYEDE İTİRAF

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı altına alınan şüphelilerden 7'si, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

ÖRGÜTÜ ANLATTILAR

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih Pehlivan tarafından sorgulanan şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

ASTSUBAYLAR SERBEST KALDI

Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.