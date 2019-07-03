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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişiye gözaltı kararı verildi.

DHA | 03.07.2019 - 09:49..
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı.

7 GÖZALTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek A.K., K.K., M.Ç., İ.Ş., M.Ç., S.Ö. ve M.S.P.'yi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

7 kişinin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

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