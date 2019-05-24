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Fidye nedir

Fidye, oruç tutmayan ve buna gücü yetmeyen kişilerin, yoksul kimselere her güne karşılık verdikleri maddi desteğe denir.

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On bir ayın sultanı olarak adlandırılan ramazan ayı, İslam aleminin en hayırlı aylarından biridir. Sağlığı el veren insanlar İslam'ın beş şartından birini oluşturan oruçlarını bir ay boyunca eda ederler.

Bunun yanında oruç tutamayan kimselerde mevcuttur. Bu kişilerin sağlığı izin vermediği için oruç tutmazlar.

Oruç tutmayan insanlar fidye adı altında yoksul ve durumu kötü olan kişilere maddi destekte bulunurlar, buna da İslam'da emredildiği gibi fidye denilmektedir.

Fidye nedir

HER GÜNE KARŞILIK FİDYE

Kur’an-ı Kerim’de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder." (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır.

Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder.

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