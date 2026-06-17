Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde Belçika'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci etabının ilk maçında Belçika ile karşılaştı.

Milliler, setleri 25-14, 25-13 ve 25-23'lük sonuçlarla kazanarak 3-0 galip geldi.

İKİNCİ MAÇTA RAKİP FRANSA

Filenin Sultanları, Türkiye etabındaki ikinci maçında yarın Fransa ile mücadele edecek.

Maçın oynandığı salon Ankara'da, hakemlik görevini Bulgar hakem Ivaylo Ivanov ve Rus hakem Karina Mirkova üstlendi.

MAÇ KADROSU

Türkiye'nin kadrosunda Sinead Jack Kısal, İlkin Aydın, Melissa Vargas, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Kermen Aksoy ve Gizem Örge yer aldı.

Ayrıca, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Özbay, Saliha Şahin ve Hande Baladin yedek oyuncular olarak görev yaptı.

82 DAKİKALIK MÜCADELE

Maç toplamda 82 dakika sürdü ve bu süre zarfında A Milli Kadın Voleybol Takımı, etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağladı.

Milliler, Fransa maçında da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.