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İstanbul'da filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası

Polisten kaçmaya çalışan hırsızların kullandığı araç takla attı, şahıslar gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA | 04.07.2019 - 12:36..
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İstanbul'un Başakşehir, Bayrampaşa, Sultangazi ve Esenler ilçelerinde son bir ayda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı.

MAĞAZAYA BASKIN

Güvenlik kamera görüntülerinde beyaz renkli hafif ticari araç kullandığı görülen şüphelilerin, eşkalleri belirlendi. Bölgede pusu kuran ekipler, önceki gün bir mağazada yaşanan hırsızlık üzerine harekete geçti.

İstanbul'da filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası

KOVALAMACA ANINI POLİS OTOSU KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Olay yerine giden polis ekipleri, araçlarıyla kaçmaya çalışan şüphelilerin peşine düştü. Polis aracına çarpan şüpheliler otoyolda hızla kaçmaya başlarken nefesleri kesen bir takip başlattı.

Polisten kaçarken takla attılar İZLE

HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI

Polisin megafonla yaptığı "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler, bir kavşağa geldiklerinde hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonucu şüphelilerin içinde bulunduğu araç devrildi. Hemen peşindeki polis ekipleri de şüphelileri gözaltına aldı.

İstanbul'da filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Onur K.(21), Umut K.(31), Oğuzhan A.(25), Tolga G.(25) olaylarla ilgili sorgulandı. Şüphelilerin daha önceden defalarca yakalanan azılı hırsızlar oldukları belirlendi. Şüphelilerden Onur K.'nin aralarında hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, polise mukavemet, oto hırsızlığı gibi suçlardan 41 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Umut K.'nın 18 kez, Oğuzhan A. 6 kez, Tolga G.'nin ise 26 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'da filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 6 ayrı hırsızlık olayında otomobil lastiği, tekstil ürünleri çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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