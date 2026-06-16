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Finale çıktılar! Fenerbahçe, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 80-65 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

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Finale çıktılar! Fenerbahçe, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni yendi
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında, Fenerbahçe ile TSK Rehabilitasyon Merkezi karşı karşıya geldi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe İstanbul Jet'in 37-31’lik üstünlüğüyle geçildi.

FENERBAHÇE FİNALDE

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, mücadeleden 80-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

FENERBAHÇE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)