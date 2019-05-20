taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Fırtına Vadisi'ndeki yapıların teşvik aldığı ortaya çıktı

Fırtına Vadisi'nde dere kenarına yapılan çirkin yapıların bakanlıktan teşvik belgesi aldığı öğrenildi, bölgede yıkım işlemleri ertelendi.

AA | 20.05.2019 - 14:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Fırtına Vadisi'ndeki yapıların teşvik aldığı ortaya çıktı

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, İl Özel İdaresince, Fırtına Vadisi boyunca alınan yıkım kararlarının uygulanması için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili çalışmalara başlandı.

Jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez'e ait 3 katlı yapının yıkımı için tedbir aldı.

TURİSTİK İŞLETME BELGESİ

İnşaat sahibi Eksilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kendilerine "turistik tesis işletme belgesi" verildiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tesis yapmaya başladık. Bizim mağduriyetimiz ne olacak? Yıkılması gerekiyorsa bize bir yol göstersinler. Uyalım, bir şekilde gerekirse biz yıkalım." diye konuştu.

Fırtına Vadisi'ndeki yapıların teşvik aldığı ortaya çıktı ViDEO

Fırtına Vadisi'ndeki yapıların teşvik aldığı ortaya çıktı

Fırtına Vadisi'ndeki yapıların teşvik aldığı ortaya çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

136
FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonunda 249 kişiye gözaltı kararı

180
Muslera tarihe geçti

Muslera tarihe geçti

57
Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan taraftarlara saldırı

384
Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

Almanya'dan Schengen vizesine katı kurallar

125
Google, Huawei'ye rest çekti

Google, Huawei'ye rest çekti

148
Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

Eurovision'da bayrak açanlara ceza verilecek

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir