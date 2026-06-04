Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı

Sezon başında Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçmişti.

Mourinho'nun şimdiki durağı ise İspanyol devi Real Madrid oluyor...

Real Madrid başkan adayı Florentino Perez, seçilmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını resmen açıkladı.

PEREZ, MOURINHO'YU DUYURDU

Jose Mourinho, İspanyol iş insanının seçim kampanyası için çekilen videoda yer aldı ve Florentino Perez'e Real Madrid forması giyerek destek oldu.

Florentino Perez, AS'a verdiği röportajda "Jose Mourinho ve Ibrahima Konate, başkan seçilirsem ilk transferlerim olacak." dedi.

Perez, Mourinho ile ilgili olarak "Mourinho, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biridir ve bizimle geçirdiği süre boyunca Real Madrid için çok önemli bir rol oynadı. O, rekor kıran o ünlü lig şampiyonluğunun teknik direktörüydü. Takıma çok yüksek bir rekabet ruhu aşıladı ve bu, daha sonra elde ettiğimiz tüm başarılar için hayati öneme sahipti." ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA YILDIZ GELECEK"

"Başka transferler de olacak mı? Taraftarlar büyük isimleri ve "Galacticos"lardan birinin gelmesini istiyor." sorusuna Florentino Perez, "Daha fazlası gelecek. Bu kesin. Beni tanıyan herkes, büyük oyuncuların Real Madrid'de oynamak istediğini bilir, ben de öyle istiyorum. Ve benim bunu gerçekleştirdiğimi de bilirler." cevabını verdi

Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

TAZMİNATLARI ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan Mourinho’nun kariyeri boyunca kulüplerden aldığı tazminatlar da bu süreçte yeniden gündeme geldi.

Real Madrid sonrası Chelsea’den 14,5 milyon euro, Manchester United’dan 20 milyon euro, Tottenham’dan 21 milyon euro, Roma’dan 3,5 milyon euro ve Fenerbahçe’den 15 milyon euro tazminat aldığı iddia edildi.

Yani 13 yılda 6 farklı kulüp gezen teknik adam, yaklaşık 74 milyon euro gibi bir rakamı tazminat olarak cebine koydu.