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Foça'da kadın komando astsubaylarının zorlu eğitimi

Komandoların her an göreve hazır olacak şekilde eğitim aldığı Foça Jandarma Komanda Okulu'ndan, ilk kadın komandoların eğitimi paylaşıldı.

İHA | 06.12.2019 - 10:09..
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Foça'da kadın komando astsubaylarının zorlu eğitimi

Dünyanın en iyi komandoları, zorlu eğitim ve tatbikatların yapıldığı Foça Jandarma Komando Okulu'ndan çıkıyor.

Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu'nda, kadın komando astsubaylar yetişiyor.

ZORLU EĞİTİMDEN KESİTLER

Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan, kadın adayların zorlu eğitimlerini gösteren video paylaşıldı. Paylaşımda, kadın komandoların geçtikleri zorlu eğitimden kesitler yer aldı.

Foça'da kadın komando astsubaylarının zorlu eğitimi ViDEO

Foça'da kadın komando astsubaylarının zorlu eğitimi

Foça'da kadın komando astsubaylarının zorlu eğitimi

Foça'da kadın komando astsubaylarının zorlu eğitimi

Foça'da kadın komando astsubaylarının zorlu eğitimi

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