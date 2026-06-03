Ford Otosan, 1 milyonuncu Ford Puma'yı banttan indirdi

Ford'un 2022 yılında bünyesine kattığı Craiova tesisinde üretilen 1 milyonuncu araç, tamamen elektrikli Puma Gen-E modeli oldu.

İlk kez 2019 yılında üretimine başlanan Ford Puma, geçen yıl markanın Avrupa'da en çok satan binek modeli olmayı başarmıştı.

ROMANYA'NIN İLK YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ

Banttan indirilen 1 milyonuncu araç olan Puma Gen-E, aynı zamanda Romanya otomotiv tarihinde üretilen ilk tamamen elektrikli otomobil ünvanını kazandı.

Modelin içten yanmalı ve hafif hibrit versiyonlardan elektrikli geleceğe uzanan yolculuğu, sektördeki teknolojik dönüşümü net şekilde yansıtıyor.

STRATEJİK BİNEK ARAÇ ÜRETİM MERKEZİ

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, bu büyük kilometre taşının binek araç üretimine geri dönme kararlarının ne kadar doğru bir adım olduğunu kanıtladığını belirtti.

Özyurt, ticari araçlardaki liderlik mirasını binek araç üretimi ve elektrifikasyon kabiliyetleriyle güçlü biçimde tamamladıklarını vurguladı.

Craiova fabrikası, Puma modelinin yanı sıra tasarımı ve geliştirmesi Türk mühendislerine ait olan Ford Courier ailesinin üretimine da ev sahipliği yapıyor.

Tesis, şirketin Türkiye'deki üretim birikimini Romanya'nın sanayi gücüyle birleştirerek Avrupa binek araç stratejisinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor.